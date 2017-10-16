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IŞİD zayıflayınca imdadına İsrail yetişiyor

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Suriye'de bir hava savunma bataryasını yok ettiği belirtildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:32
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IŞİD zayıflayınca imdadına İsrail yetişiyor

İsrail jetlerinin Suriye topraklarından atılan yerden havaya füzeyle vurulmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'nden karşılık geldi.

Başkent Şam'ın doğusunda bulunan bir hava savunma bataryasının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yok edildiği bildirildi.

İsrail jetlerine füzelerin, Lübnan hava sahasında rutin keşif uçuşu gerçekleştirdikleri sırada fırlatıldığı aktarıldı.

Olayda yaralanan olmadığı, uçakların güvenli bir biçimde geri döndüğü kaydedildi. İsrail ordusu basın servisinden bir yetkili, İsrail'in Suriye'deki hava savunma bataryasını vurmadan önce Rusya'yı bilgilendirdiğini söyledi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 16.10.2017 22:48
Anahtar Kelimeler:
İsrailHava KuvvetleriSuriyeBataryaHava Savunma Bataryası
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