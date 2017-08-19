IŞİD’e eş zamanlı operasyon

Lübnan ordusu uzun zamandır beklenen IŞİD karşıtı operasyonunu başlattığını duyurdu. Ordunun amacı Suriye sınırında bulunan ve çevredeki kasaba ve köyleri tehdit eden IŞİD mensuplarını temizlemek. Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki IŞİD'e karşı 'Dağların şafağı' adlı operasyonu başlattıklarını belirtti. Eş zamanlı olarak Hizbullah ve Suriye ordusu da Batı Kalamun dağlık bölgesinde, sınırın Suriye tarafında, IŞİD'e yönelik operasyonun başlattığını açıkladı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ordunun militanların kontrolündeki son bölge olan Ra's Baalbek'e roket, top ve helikopterlerle saldırı başlattığını söyledi. Lübnan ordu sözcüsü Ali Kanso operasyonun Hizbullah ya da Suriye ordusu ile koordinasyon halinde yapılmadığını açıkladı. Televizyondan yapılan açıklamada sözcü askerlerin Suriye sınırındaki bölgede kontrolü tamamen sağlayana kadar operasyonun süreceğini belirtti. Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu. Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki IŞİD unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki IŞİD mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı. DIŞ HABERLER