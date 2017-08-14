IŞİD’e operasyona Nasrallah’tan destek

IŞİD'e karşı başlatılacak operasyon için Suriye yönetimiyle işbirliği konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğine işaret eden Nasrallah, şunları kaydetti: "Ancak bu konuda sorun istemediğimiz için bunu kabine toplantısına taşımadık. Ama Lübnan'ın çıkarını dikkate aldığımızda Suriye'yi bir kenara koyalım ve Lübnan haritasına bakalım. Coğrafi olarak deniz, işgal edilmiş Filistin ile Suriye arasındayız. Bu nedenle Lübnan'ın Suriye'den çıkarı Suriye'nin Lübnan'daki çıkarından daha fazla. Suriye'ye ihtiyacımız var. Ordu'nun daha önce güvende olan sınırı (Suriye sınır) temizlemesi gerekmiyor mu? Sınırda kiminle koordinasyon halinde olmalıyız? Lübnanlılar olarak hepimizin Suriye ile konuşmaya ihtiyacı var. Siyasi ve kişisel çıkarlarımızı bir tarafa bırakarak, ulusal çıkarımız için diyaloğa başlayalım."

Lübnan ordusunun kuzeydoğuda yer alan el-Kaa ve Rasbaalbek kırsalında bulunan IŞİD unsurlarına yönelik düzenleyeceği operasyonla ilgili ülkede tartışmalar yaşanıyor.

Ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada operasyonun sadece ordu tarafından yürütüleceği ifade ediliyor. Ancak Hizbullah ve Suriye ordusunun da bölgede operasyon için hazır beklediği yetkililerce belirtiliyor.

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