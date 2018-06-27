Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96044
ALTIN
185.975
DOLAR
4.6047
STERLİN
6.0626
EURO
5.3441

İslam dünyasının hastalığı

Lükse düşkünlük İslam dünyasının ana hastalığı... Bu hastalık devlet yönetimlerinde de kendini ziyadesiyle gösteriyor. Nitekim yolsuzlukla yargılanan Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın evlerinde 273 milyon dolarlık lüks eşya çıkması da bunu gözler önüne seriyor

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:16
İslam dünyasının hastalığı

Malezya polisi, zimmetine para geçirmekle suçlanan eski başbakan Necip Rezak'ın konutlarına geçen ay düzenlenen baskınlarda ele geçirilen para, lüks eşya, çanta ve takıların değerinin tam 273 milyon doları bulduğunu açıkladı!

Ticari Suçlarla Mücadele Biriminin Başkanı Amar Sing, baskının "Malezya tarihinde bugüne dek görülenlerin en büyüğü" olduğu yorumunu yaparken, ele geçirilen lüks eşyaların sayımının ve değerinin hesaplanmasının tam beş hafta sürdüğünü söyledi.

Ele geçirilen koleksiyonda Rezak'a ve karısına ait 567 el çantası, 400'ü aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken, en pahalı takının 1.5 milyon dolar değerinde bir kolye olduğu bildirildi. Başkent Kuala Lumpur'da Rezak'ın evi dahil altı ayrı konuta düzenlenen baskınlarda, çantalara tıkıştırılmış vaziyette 26 farklı para birimine dağılmış, 28 milyon dolar tutarında para da bulunmuştu.

Polis kayıp milyarların peşinde

Devlet kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk operasyonu kapsamında baskınlarını sürdüren polis, söz konusu fondan milyarlarca doların kaybolduğunu öne sürüyor. 
Necip Rezak'ın da kişisel olarak zimmetine 700 milyon dolar geçirdiği ileri sürülüyor. Rezak bu iddiaları başından beri reddediyor. 1MDB Fonu, başkent Kuala Lumpur'u bir mali merkeze dönüştürmeyi ve stratejik yatırımlar ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyordu. Fakat 2015 yılında fon, bankalar ve bono sahiplerine 11 milyar dolarlık ödemelerini aksatınca birden dikkatleri üzerine topladı. Wall Street Journal bu konudaki haberinde kayıp paralardan 700 milyon doların Necip Rezak'ın kişisel hesaplarına hortumlandığının belgelerinin izini sürdüğünü öne sürdü. Daha önce yetkili makamlarca suçsuz bulunan Necip Rezak hakkında Mayıs ayı başlarında seçimi kaybettikten sonra yeniden soruşturma açıldı.

Yeni Başbakan, eski muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed kayıp milyonlarca doların bulunup geri alınmasına çalışacağını söylemişti. Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini sandıkta devirmişti. DIŞ HABERLER SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
Islam Dünyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'a kıskaç başladı
İran'a kıskaç başladı
Ticaret savaşı arabaya sıçradı
Ticaret savaşı arabaya sıçradı
Ruhani 'savaştayız' dedi
Ruhani 'savaştayız' dedi
İran'da esnaf greve gitti
İran'da esnaf greve gitti
Türkiye dünyanın dilinde
Türkiye dünyanın dilinde
Suriye'den ABD'ye kınama
Suriye'den ABD'ye kınama
İran'da 'tuzlu su' göç sebebi
İran'da 'tuzlu su' göç sebebi
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Fransa'da Müslümanlar hedefte
Hindistan'da yağışlar can aldı
Hindistan'da yağışlar can aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim