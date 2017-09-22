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İslam ve Müslüman karşıtlığı AB'de arttı Rusya'da azaldı

İslam ve Müslüman karşıtlığı Batılı ülkelerde her geçen gün artış kaydederken Rusya'da geriliyor.

22 Eylül 2017 Cuma 16:47
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İslam ve Müslüman karşıtlığı AB'de arttı Rusya'da azaldı

Rusya Parlamentosu Duma’ya bağlı Toplum Konseyi tarafından yapılan “Rusya’da yabancı düşmanlığı, radikallik ve nefret temelli suçlar” adlı araştırma sonuçlarına göre, Rusya’da “İslam düşmanlığı” başlığı altında kategorize edilen bakış açısı, geçen sene 2015 yılına kıyasla yüzde 10 azaldı.

 Rusya’da “Müslüman karşıtlığı" ilk defa, İngiltere, Macaristan, Almanya, İtalya, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler içinde en düşük seviyeye geriledi. Rusya’da halkın en fazla tahammülsüzlük olduğu kesimler ise hala göçmenler ve eşcinseller.

Ülkede 2014 yılında halkın yüzde 23’ü Çingenelere karşı antipati beslediğini söylerken, bu oran geçen sene yüzde 21’e geriledi.

Göçmenlere karşı tahammülü olmadığını söyleyen Rusya vatandaşlarının oranı ise aynı yıllar arasında yüzde 76’dan yüzde 66’ya kadar düştü. Uzmanlar, bu düşüşü, devletin ülkeye göçmen girişini kontrol altına alan politikalarına bağlıyor.

Rusya’da Kafkasya kökenli olan kişilere karşı tahammülsüzlük 2013 yılında yüzde 65 oranındayken, 2016’da yüzde 34’e geriledi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İslam DüşmanlığıMüslümanAvrupaABRusyaDuma
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