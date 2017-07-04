İslam’a karşı silaha sarıldılar

Tehlikeli eğilim, aşırı sağcı politikacıların genel seçimleri kaybetmesiyle birlikte güçleniyor. Ülkelerinin politikasını etkileme imkanı olmayan radikal aşırılıkçılar, bunu yapamayınca kişisel terör olanaklarını değerlendiriyor. Sağcı radikal şiddetin hayaleti ilk önce, bir dizi terörle sarsılan İngiltere’de görüldü. Cardiff sakini Darren Osborne, kiraladığı aracı Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi’nde teravih namazından çıkan Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 8 kişi yaralandı, olaydan önce rahatsızlanan 1 kişi de hayatını kaybetti. Soruşturma sonucu Osborne’un terör saldırılarının intikamını almak istediği ortaya çıktı. Birçok uzman, aile içi konuşmalarda intihar fikirlerini sık sık dile getirdiği öğrenilen Osborne’un psikolojik sorunlarına işaret ediyor. Cami yakınındaki parka saldırmadan önce Osborne’un daha büyük saldırı planladığı, Londra’daki Müslümanların gösterisine saldırmak istediği belirtilmişti. Psikolojik rahatsızlıkları olanlar listesinde, Paris yakınlarındaki Creteil’de camiye saldırı girişiminde bulunan ve ismi açıklanmayan teröriste de yer verebiliriz. Terörist, aracını camiden çıkan cemaatin üzerine sürmek istedi ancak cami girişine daha önceden yerleştirilen bariyerler nedeniyle hedefine ulaşamadı. Fransa’da geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı bir saldırı önlendi. Fransız kültürü diye bir şeyin olmadığını, ülkede İslam kültürü dahil çeşitliliğin olduğunu savunan Macron, 23 yaşındaki bir sağcı aşırılıkçı tarafından öldürülmek istendi. İnternetteki silah arayışıyla polisin dikkatini çeken zanlı, Macron’dan sonraki hedefinin Müslümanlar olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER