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İspanya'da referandum gerginliği

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki bağımsızlık referandumunun akıbeti meçhul. Polise seçim lokallerini kapatma emri verilirken, Katalonya yönetimi 1 Ekim'deki referandumu iptali düşünmüyor.

29 Eylül 2017 Cuma 17:11
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İspanya'da referandum gerginliği

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Madrid'e meydan okumaya revam ediyor. Bağımsızlık referandumunun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamasını isteyen Puigdemont, Alman televizyonuna (ARD) verdiği mülakatta, 'demokrasiye uymayan durumlara rağmen değişmeyen, hatta güçlenen bir şey varsa onun da seçmenin oylamaya katılma azmi olduğunu' söyledi.

Puigdemont, "Katalanlar oy vermeye 15 gün öncesinden daha hevesliler. Bunu durdurmak artık mümkün değildir” dedi. Carles Puigdemont Twitter hesabından oy pusulalarının basılışını gösteren bir video da yayınladı.

Ancak oy pusulasına kimin çarpı koyabileceği şüpheli. 1 Ekim Pazar günkü oylamayı önlemek için polise bütün seçim lokallerini kapatması tebliğ edildi. Madrid yönetimi tarafından Katalonya'ya gönderilen binlerce polis, aynı zamanda oy pusulalarına ve oy sandıklarına el koymakla da görevlendirildi.

Pazar günü sokak çatışmaları çıkar mı, bilinmez ama film ve fotoğrafların mücadelesine tanık olacağımız kesin. Ayrılıkçılar Katalanları sabahın erken saatlerinde seçim lokallerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya çağırıyor. Amaçları bütün dünyaya ‘barış içinde oy verme hakkını kullanmasına izin verilmeyen insan kalabalığı' imajını yaymak.

Madrid hükümeti ve İspanya Anayasa Mahkemesi Katalonya yönetiminden yasalara uyulup referandumun iptal edilmesini istiyor. Ancak Katalanlar açısından çoktan ok yaydan fırladı. Nereye düşeceği de belli değil.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Referandumİspanyaçatışmalar
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