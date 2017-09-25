İspanya referandum kıskacında

Katalonya'da yerel yönetim, bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Madrid Yönetimi'ni bölgesel polis güçlerinin kontrolünü ele almakla suçladı. Katalan İçişleri Bakanı Joaquim Forn merkezi yönetimin müdahalesine karşı yasal adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

İspanyol polisi, Çarşamba günü referandumu düzenleyen isimlere yönelik operasyon düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına almıştı. Bağımsızlık yanlısı Katalan liderlerden altısı, ithaatsizlik, kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve vazifeyi suistimal ile suçlanıyor. 24 kişi ise 12 bin Euro'yu bulan para cezasına çarptırıldı. Operasyonun ardından Barselona yoğun protestolara sahne oldu.

10 milyon oy pusulasına da polis tarafından el koyuldu. Oy verme işlemi hakkında bilgi veren internet sitelerinin kapatılması üzerine Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, oy merkezlerini gösteren yeni bir sitenin adresini sosyal medya üzerinden paylaştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katalan liderlere çağrı yaptı. Operasyonlar sonrası böyle bir referandumun yapılamayacağına dikkat çeken Rajoy, "Referandumun olmayacağını biliyorlar. Bunu açıklamaları makul, mantıklı ve demokratik olandır" dedi. Katalan liderler ise referandum hazırlıkları ağır bir darbe almış olsa da referandumun yapılacağını söylüyor. DIŞ HABERLER