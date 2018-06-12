İspanya sığınmacılara kapısını açtı

İspanya'nın kısa süre önce göreve başlayan sosyalist başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin kararını Pazartesi günü başkent Madrid'de açıkladı. Sanchez, Aquarius isimli geminin Valencia Limanına yanaşmasına izin verileceğini kaydetti. Sanchez, "İnsani bir felaketi önlemek ve bu insanlara güvenli bir liman sunmak, insan hakları yükümlülüklerimizi yerine getirmek görevimizdir" ifadelerini kullandı. Yardım kuruluşu SOS Mediterranee, gemide 123'ü kimsesiz olmak üzere 134 çocuk ve genç ile yedi hamile kadın, 11 çocuk ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı.

Aşırı sağcı Liga Partili İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, mülteci taşıyan tekne ve gemilere artık İtalyan limanlarına giriş izni vermeyeceklerini belirterek bir diğer Akdeniz ülkesi Malta'yı mültecileri kabul etmeye çağırmıştı. Salvini, Pazar akşamı Twitter hesabından bir fotoğrafını "Limanları kapatıyoruz" etiketiyle paylaşmış ve "Akdeniz'de Hollanda, İspanya, Britanya bayraklı gemiler, Alman ve İspanyol sivil toplum kuruluşlarının (STK) gemileri var. Ve hiçkimseyi almayan Malta" ifadesini kullanmıştı.

Malta hükümeti ise Pazar akşamı yaptığı açıklamada gemiyi karasularına kabul etmediğini bildirmişti. SOS Mediterranee'de çalışan Verena Papke, yeni bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Şimdiye kadar çalışmalarımızı İtalyan sahil güvenlik birimlerinin koordinasyonunda yürütmüştük. Kurtarma operasyonlarında yetkili olan, İtalya'dır" açıklamasında bulunmuştu. Gemideki sığınmacıların büyük çoğunluğunun Afrikalı olduğunu ve Libya açıklarındaki uluslararası sularda kurtarıldıklarını belirten Papke, "Aquarius bir kurtarma gemisi. İnsanların bakımını uzun süre sağlayabilecek donanıma sahip değil" demişti.

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