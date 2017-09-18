İsrail 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Ordudan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 16 Filistinlinin, "terör olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Beytüllahim kentinde "patlayıcı madde ile saldırı düzenleme niyetinde olan" bir Filistinliye ateş açtığı ve ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 12'si milletvekili, 450'si idari tutuklu, 62'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA