Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162

İsrail 8 ayda 37 çocuk öldürdü

İsrail güçleri 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de 37 çocuğu öldürdü, 13 çocuğu sakat bıraktı. İsrail savaş uçakları en son Gazze Şeridi'nde düzenlediği bombardımanda 1.5 yaşındaki kız çocuğu ve hamile annesini öldürmüştü

12 Ağustos 2018 Pazar 16:56
İsrail 8 ayda 37 çocuk öldürdü

Dünya Çocukları Koruma Hareketi, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 37 Filistinli çocuğu öldürdüğünü, 13 Filistinli çocuğun ise engelli kalmasına neden olduğunu açıkladı. Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kasten öldürmek ya da kalıcı zararlar vermek amacıyla Filistinli çocukları doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Filistinli çocukların yaşanan olaylar sırasında İsrail güçlerine karşı hiçbir şekilde tehdit unsuru oluşturmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının dört gün önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda şehit edilen 1,5 yaşındaki kız çocuğu Beyan Ebu Hamaş ile hamile annesinin masumiyetine dikkat çekildi.

İsrail'in 2018'in başından bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 37 çocuğu öldürdüğü aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Filistinli çocukların bedenlerinde kalıcı engellere yol açan birtakım yöntemler kullandığı vurgulandı. İsrailli keskin nişancıların hedefi olan 13 çocuktan bazılarının görme yetilerini tamamen kaybettiği, bazılarının ise ayaklarını kaybederek engelli bir hayata mahkum edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca evrensel hukuka ya da İsrail kanunlarına aykırı olarak ateş açan askerlerle ilgili profesyonel, şeffaf ve tarafsız soruşturma açılması istenirken başta çocuklar olmak üzere öldürme veya sakat bırakma kastıyla ateş açan askerlerin de mahkum edilmesi çağrısı yapıldı.

Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam ateşkes istediğini söyledi. Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel uzun süreli ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'deki duruma ilişkin planlarının hazır olduğunu ancak detaylarını açıklamayacağını belirten Netanyahu, "Hedefimiz güneyde yaşayan vatandaşlarımızın sakin bir hayat sürmesini sağlamak. Bu hedefe ulaşılacaktır." dedi. Netanyahu, Gazze'de ateşkese varılma ihtimaline de değinerek, "Bizim bu konuda yaklaşımımız açık. Tam ateşkes istiyoruz, daha azıyla yetinemeyiz." ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı
Pakistan'da partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından öldürülüyor
ABD'de her yıl ortalama 3 kişi polis tarafından öldürülüyor
Skandal çağrı! İsrailli Bakan öyle birşey istedi ki!
Skandal çağrı! İsrailli Bakan öyle birşey istedi ki!
Hazar'ın statüsündeki belirsizlik sona eriyor
Hazar'ın statüsündeki belirsizlik sona eriyor
Suud 2 bin 400 çocuk öldürdü
Suud 2 bin 400 çocuk öldürdü
Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi
Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi
'İlk silahlar ateşlendi'
'İlk silahlar ateşlendi'
Alman ilaç firması ABD'ye dava açtı
Alman ilaç firması ABD'ye dava açtı
Savaşın maliyeti 388 milyar dolar
Savaşın maliyeti 388 milyar dolar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim