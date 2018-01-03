Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116052
ALTIN
160.037
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.1149
EURO
4.5302

İsrail Afrikalı göçmenlere kapıyı gösterdi

İsrail, ülkeye sığınmak isteyen çoğu Eritreli ve Sudanlı yaklaşık 40 bin Afrikalıyı, 3 ay içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde süresiz hapse atılacakları yolunda uyardı. Bu kişilerden kendi ülkelerine, Ruanda'ya ya da Uganda'ya gitmeleri isteniyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:37
7 Okunma
İsrail Afrikalı göçmenlere kapıyı gösterdi

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı.

Ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor. Bu yetişkinlerin çoğu 3 ayda bir yeniletmek zorunda oldukları geçici vizelerle ülkede kalıyor.

Bir kez daha vizelerini yeniletmeye çalıştıklarında göçmenlere, vizelerinin son kez yenileneceği ve süresi bitmeden önce ülkeden ayrılmaları gerektiği söylenecek. İsrail, gönderilen Afrikalıları kabul etmeleri için Uganda veya Ruanda ile anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın detayları açıklanmamıştı. Haaretz, anlaşma kapsamında İsrail'in Ruanda hükümetine sığınmacı başına 5 bin dolar ödeyeceğini yazdı.

İsteğiyle ayrılanlara 3 bin 500 dolar

Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek. Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor. Ülkedeki insan hakları örgütleri ise karara karşı çıkıyor.

 Sınır dışı etme sürecinin yılda 86.5 milyon dolara mal olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail'den ayrılan Afrikalılar daha çok kendi ülkelerine ya da diğer Afrika ülkelerine giderken, son iki yılda bir değişim gözlendiği belirtiliyor.

Buna göre çoğu Afrikalı başta Kanada olmak üzere Batı ülkelerine göç ediyor. 2017'nin ilk 9 ayında ülkeden ayrılan Afrikalıların yüzde 64'ünün Batı ülkelerine, yüzde 20'sinin Uganda ve Ruanda'ya, yüzde 16'sının Eritre ve Sudan'a gittiği kaydediliyor. Geçen yıl İsrail'den toplam 3 bin 300 Afrikalı ayrılmıştı.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İsrailGöçmenAfrikalı GöçmenSığınmacıMülteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması
Trump Filistinlileri tehdit etti
Trump Filistinlileri tehdit etti
Kuzey-Güney arasında iletişim
Kuzey-Güney arasında iletişim
İran'da tehlikeli gelişme
İran'da tehlikeli gelişme
Nil'de gerilim... Ortalığı karıştıran iddia!
Nil'de gerilim... Ortalığı karıştıran iddia!
İran'ın modern tefecileri
İran'ın modern tefecileri
Silah pazarında gözler Rusya'da
Silah pazarında gözler Rusya'da
FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış
FT: ABD'nin protestolara desteği yanlış
2017 havacılıkta en güvenli yıl oldu
2017 havacılıkta en güvenli yıl oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim