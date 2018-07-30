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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da önceki gece düzenlenen baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı bildirilmişti. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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