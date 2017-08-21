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İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

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İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddia edilen 17 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınanların 7'sinin Hamas mensubu olduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA

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