Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93189
ALTIN
255.835
DOLAR
6.6774
STERLİN
8.5825
EURO
7.7318

İsrail askerleri Filistinli gazetecilere saldırdı

İsrail askerleri cezaevlerindeki meslektaşlarına destek vermek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinli gazetecilere ses bombasıyla müdahale etti

04 Eylül 2018 Salı 16:39
İsrail askerleri Filistinli gazetecilere saldırdı

Filistinli Gazeteciler Sendikası öncülüğünde bir grup gazeteci geçen ay İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinli gazeteci Ali Dar Ali'nin serbest bırakılması için Ramallah yakınlarındaki  Ofer Cezaevi önünde gösteri düzenledi. Meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep eden gazeteciler Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik ihlallerine tepki gösteren ifadelerin yazılı olduğu döviz ve pankartlar taşıdı.

İsrail askerleri ise gösteri düzenleyen gazetecilere ses bombalarıyla müdahale etti. Grup adına açıklama yapan Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçları örtbas etmek için gazetecileri hedef aldığını söyledi.

Ebu Bekir, "İsrail'in hesap vermesi ve cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılması için Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve insan hakları örgütleri nezdinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi. "Filistin TV"de görev yapan Ali Dar Ali, 15 Ağustos'ta İsrail güçlerince Ramallah yakınlarındaki evinden gözaltına alınmıştı. Filistinli kayaklar, İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazetecinin bulunduğunu belirtiyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya, Suudi Arabistan'a silah satmaktan vazgeçti
İspanya, Suudi Arabistan'a silah satmaktan vazgeçti
İran'da stokçulara operasyon
İran'da stokçulara operasyon
Venezuela kurtuluşu 'altın'da arıyor
Venezuela kurtuluşu 'altın'da arıyor
Jebi tayfunu Japonya'yı vurdu
Jebi tayfunu Japonya'yı vurdu
Rusya'nın sabrı taşıyor
Rusya'nın sabrı taşıyor
Fransa: Esad savaşı kazandı
Fransa: Esad savaşı kazandı
En ölümcül deniz Akdeniz
En ölümcül deniz Akdeniz
İsrail iyice azdı
İsrail iyice azdı
Çin Afrika'ya dolarlı yardım
Çin Afrika'ya dolarlı yardım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim