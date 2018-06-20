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İsrail BM'yi iplemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "İsrail'in yasa dışı yerleşimleri durdurulmalı" açıklamasını yaptı. Ancak İsrail, uluslararası yasaları hiçe sayıyor, BM'yi dikkate almıyor

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:37
İsrail BM'yi iplemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetinin ‘barış için geriye kalan umutları aşındırdığını' söyledi. Güvenlik Konseyi'ne barış süreci ile ilgili bilgi veren Mladenov, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini sona erdirmek için herhangi bir adım atmadığını, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 3 bin 500 konut biriminin onaylandığını ya da ihale edildiğini ve Filistin'e ait yapıların yıkımlarında genel bir artış olduğunu vurguladı.

Mladenov, Hamas ve Gazze'deki diğer militan grupların eylemlerinin İsrailliler'in ve Filistinliler'in yaşamlarını riske attığını, Gazze'deki insanlar için yaşanabilir bir gelecek sağlama çabalarını baltaladığını da dile getirdi. Mladenov, Gazze'deki Hamas ve diğer militanların protestolar kapsamında ‘şiddetli ve kışkırtıcı eylemler' gerçekleştirdiğini söyledi. Yüzlerce insanın ‘çitleri kırdığını, lastikleri ateşe verdiklerini, İsrail kuvvetlerine karşı molotof kokteyl kullandıklarını' aktaran Mladenov, bütün bunlara karşın bu kişilere ölümcül silahlar kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Özel Koordinatör Mladenov, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşimlere son vermesi gerektiğini belirterek, 'Müzakere masasına anlamlı bir dönüş ve umutların korunması için hayati öneme sahip olan yasadışı yerleşim faaliyeti durdurulmalı, hiç değilse en aza indirilmeli' dedi. 

Gazze'de 25 noktayı vurdu 

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den atılan roket ve havan toplarına misilleme iddiasıyla Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurduğunu duyurdu. Son 24 saatte Gazze'den İsrail'in güneyine  45 roket ve havan topunun atıldığını açıklayan İsrail ordusu misilleme olarak Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurduğunu duyurdu. Roket ve havan toplu saldırı, İsrail güçlerinin Gazze'den atılan 'yanan uçurtmalara ve balonlara' karşı Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini vurması sonrası yaşandı. Gazete Gazze'deki kaynaklarına dayandırarak İsrail'in hava saldırısında 4 Filistinlinin hafif yaralandığını duyurdu. Bir sağlık görevlisi yaralı sayısının azlığının İsrail'in boş alanları ve daha önce vurulan bölgeleri hedef alması nedeniyle olduğunu söyledi. İslami Cihad sözcüsü Davud Şiab da 'Gazze'nin İsrail uçakları için bir atış poligonuna dönüşmeyeceğini' ve 'direniş güçlerinin bu saldırılara cevap vermesinin görevleri olduğunu' savundu. DIŞ HABERLER
 

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İsrail
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