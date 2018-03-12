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İsrail'de Harediler askerlikten muaf!

İsrail'de koalisyon hükümetinde yaklaşık iki haftadır devam eden 'zorunlu askerlik' hizmetine ilişkin kriz Başbakan Binyamin Netanyahu ile Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) liderleri arasında yapılan toplantı ile çözüldü

12 Mart 2018 Pazartesi 17:41
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!

Toplantıda alınan kararla siyah şapkaları ve püsküllü kıyafetleriyle dikkat çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri askerlikten muaf tutuldu. Savunma Bakanı Avigdor Liberman, düzenlemeye tepki göstererek, tasarının kanunlaşması durumunda hükümetten çekileceği sinyali verdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler hariç, ülkede 18 yaşını dolduran her erkek zorunlu olarak 36 ay, kadınlar ise 24 ay askerlik yapıyor. Haredi aileleri ortalama 9 çocuğa sahip. Bu kesimin askerlikten muaf tutulmasının İsrail'in savunmasını riske attığını öne sürenler de bulunuyor. Harediler, genelde çalışmaya da karşı çıkıyor ve sadece kendilerine özgü okullara gidiyorlar.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
İsrailHaredilerNetanyahu
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