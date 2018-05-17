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İsrail'den Gazze'ye tank ateşi

İsrail ordusu Gazze'den İsrail tarafına ateş açılması sonucu Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurduğunu açıkladı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:41
İsrail'den Gazze'ye tank ateşi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı pazartesi günü Gazze sınırında 60 Filistinli eylemciyi öldüren İsrail bugün Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi tankla bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın Cebeliye'nin doğusunda yaşandığı ve açılan ateşe karşılık verildiği belirtildi.

Çatışmada İsrail askerlerinin yaralanmadığını açıklayan İsrail ordusu (IDF) "Hamas'a ait bir askeri nokta hedef alındı" ifadelerini kullandı. AFP'ye konuşan Gazze'deki bir güvenlik kaynağı İsrail'in Hamas'a ait bir gözlem noktasını vurduğunu ancak saldırı sonucu yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.
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