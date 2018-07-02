İsrail'den Golan'a tank takviyesi yaptı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırındaki güvenliğin arttırıldığı ve İsrail askerlerinin Golan Tepeleri'ndeki gelişmelere karşı hazır olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Suriye savaşına müdahil olmama politikasına bağlı kalacak ancak İsrail'in egemenliğine zarar verilmesi ya da İsrailli sivilleri tehdit edecek bir durum olması karşısında kararlı şekilde tepki verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca sınır bölgesine sığınan Suriyelilere yönelik insani yardımın sürdürüleceği belirtildi. Suriye ordusunun Dera vilayetindeki operasyonu sürerken, sınırına getirilen yaralı Suriyelilere İsrail’de tıbbı müdahale yapıldığı belirtildi. İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nde sürdüğü ve "İyi Komşu" adı verilen misyon kapsamında 6 Suriyeli'nin tedavi edildiği belirtildi.

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