Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

İsrail'den Golan'a tank takviyesi yaptı

Suriyeli mültecileri ülkeye almayacağını açıklayan İsrail, Suriye ordusunun Dera'daki operasyonundan kaçan on binlerce sivilin sığındığı Golan Tepeleri sınırına tank ve askeri birlik takviyesi yaptı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:41
İsrail'den Golan'a tank takviyesi yaptı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırındaki güvenliğin arttırıldığı ve İsrail askerlerinin Golan Tepeleri'ndeki gelişmelere karşı hazır olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Suriye savaşına müdahil olmama politikasına bağlı kalacak ancak İsrail'in egemenliğine zarar verilmesi ya da İsrailli sivilleri tehdit edecek bir durum olması karşısında kararlı şekilde tepki verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca sınır bölgesine sığınan Suriyelilere yönelik insani yardımın sürdürüleceği belirtildi. Suriye ordusunun Dera vilayetindeki operasyonu sürerken, sınırına getirilen yaralı Suriyelilere İsrail’de tıbbı müdahale yapıldığı belirtildi. İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nde sürdüğü ve "İyi Komşu" adı verilen misyon kapsamında 6 Suriyeli'nin tedavi edildiği belirtildi.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da 200 sığınmacı öldü
Libya'da 200 sığınmacı öldü
Dünya kömürden vazgeçmedi
Dünya kömürden vazgeçmedi
Irak çareyi dikenli telde gördü
Irak çareyi dikenli telde gördü
İran körfezde ABD'yi izliyor
İran körfezde ABD'yi izliyor
Ateşkes ihlalleri tespit edildi
Ateşkes ihlalleri tespit edildi
Kerkük'te şok saldırı: 6 ölü
Kerkük'te şok saldırı: 6 ölü
AB'de Avusturya dönemi
AB'de Avusturya dönemi
İran'da 'özel sektör' devri
İran'da 'özel sektör' devri
'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'
'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim