İsrail'den İran'a yardım eli!

İran'ın yüzde 96'sının az ya da çok kuraklığa maruz kaldığını, 50 milyon İranlının ise iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden İranlı yetkililerin değerlendirmelerini dile getiren Netanyahu, sosyal ağlarda İngilizce yayınlanan video mesajında şöyle konuştu: "İsrail, İran'daki çevre felaketinin nasıl önüne geçileceğini biliyor. Bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istiyorum. Atık suların nasıl işleneceğini, rekoltenin nasıl korunacağını ve ailelerin nasıl doyurulacağını gösteren detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça bir internet sitesi yapacağız."

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Twitter hesabından sert dille eleştirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor" paylaşımını yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini internette yayınlayacaklarını duyurmuştu.

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