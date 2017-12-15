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İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kudüs konusundaki tutumunu eleştirdi.

15 Aralık 2017 Cuma 14:47
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İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi

Büyükelçi Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere de değinen Büyükelçi Issacharoff, Almanya'daki protestolarda bayrak yakılmasının yasaklanmasını talep etti.

Issacharoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı kabul etmeyen Alman federal hükümetini eleştirdi.

Issacharoff, "Evet, bu beni hayal kırıklığına uğrattı" diyerek, Merkel’in Kudüs konusunda Trump’ın pozisyonunu paylaşmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Trump'ın, Kudüs'ün gerçeğine bağlı kalmaktan öte bir şey yapmadığını söyleyen Issacharoff, "İsrail ile Filistinliler arasındaki barışçıl bir uzlaşmayı ancak Kudüs'ün başkent olarak tanınmasıyla mümkün buluyorum" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Issacharoff, Trump'ın Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.

Büyükelçi, "Hangi ülke olursa olsun, bayrak yakmak, oldukça büyük sembolik anlamı olan bir eylemdir ve yasaklanmalıdır" dedi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 16.12.2017 02:53
Anahtar Kelimeler:
MerkelAlmanyaİsrail
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