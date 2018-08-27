İsrail'den Mossad'a 2.3 milyar dolar bütçe

İsrail gazetelerinden Haaretz konuyla ilgili yayınladığı haberde, bu bütçeyle Mossad'ın Amerika’nın istihbarat teşkilatı CIA’dan sonra ikinci büyük istihbarat birimi haline geldiğini yazdı. Gazete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Yossi Cohen’in teşkilatın başına geçmesiyle birimin fazlasıyla genişlediğine dikkat çekti.

Cohen’in başkanlığındaki Mossad'ın bu süre içinde büyük değişikliklere gittiğini belirten Haaretz, hükümetin sürekli Mossad'ın bütçesini artırdığını, teşkilatın yeni yöntemler kullandığını ve birçok operasyon yaptığını kaydetti. Cinayet şebekesi Mossad, özellikle Filistinlere ve Filistinlilere yakın duran şahsiyetlere yönelik suikastlarla ismini duyuruyor. Haaretz gazetesine göre 2016 yılında bütçesi 2.1 milyar dolar olan Mossad, 2018 yılında 2.3 milyar dolar yardım alacak, 2019 yılında ise bu rakam 2.7 milyar dolara ulaşacak.

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