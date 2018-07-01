İsrail'den Suriye sınırına sevkiyat

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında görevli Kuzey Komutanlığı'ndaki birliklere topçu ve zırhlı araç gücü takviyesi yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "İsrail'in egemenliğine ve vatandaşlarını riske atacak her türlü ihlale kesinlikle karşılık verilecektir." denildi. "Kuzey Komutanlığı'ndaki durum değerlendirmesinin ardından, Golan Tepeleri'ndeki 210. Bölüğün ek zırhlı ve topçu birlikleriyle takviye edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusu Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı. Ordu güçleri, Dera'daki operasyonda son 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerlemeyi başarmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

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