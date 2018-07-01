Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587

İsrail'den Suriye sınırına sevkiyat

İsrail ordusunun Suriye sınırındaki birliklerine takviye güç gönderdiği bildirildi

01 Temmuz 2018 Pazar 16:48
İsrail'den Suriye sınırına sevkiyat

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında görevli Kuzey Komutanlığı'ndaki birliklere topçu ve zırhlı araç gücü takviyesi yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "İsrail'in egemenliğine ve vatandaşlarını riske atacak her türlü ihlale kesinlikle karşılık verilecektir." denildi. "Kuzey Komutanlığı'ndaki durum değerlendirmesinin ardından, Golan Tepeleri'ndeki 210. Bölüğün ek zırhlı ve topçu birlikleriyle takviye edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Suriye ordusu Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı. Ordu güçleri, Dera'daki operasyonda son 10 günde 317 kilometrekarelik bir alanda ilerlemeyi başarmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim sandıklarına bombalı saldırı
Seçim sandıklarına bombalı saldırı
AB'de Avusturya dönemi
AB'de Avusturya dönemi
İran'da 'özel sektör' devri
İran'da 'özel sektör' devri
'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'
'İsrail saldırıları gerilimi tırmandırıyor'
Malezya'da 900 kişinin hesabı donduruldu
Malezya'da 900 kişinin hesabı donduruldu
Hindistan, S-400 anlaşmasını onayladı
Hindistan, S-400 anlaşmasını onayladı
Mısır da IMF'nin tongasına düştü
Mısır da IMF'nin tongasına düştü
Afganistan'da eller tetikte
Afganistan'da eller tetikte
İsrail'i İran korkusu sardı
İsrail'i İran korkusu sardı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim