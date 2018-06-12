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İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı

İsrail’de ünlü bir hastane anne karnındaki bebeği “geleceğin askeri” olarak betimleyen bir reklam filmi çekti. Reklam filminde bebek fetus halindeyken askeri bere takıp selam verirken tasvir edildi. Reklam sosyal medyada tepkilere yol açtı.

12 Haziran 2018 Salı 13:58
İsrail'den tepki çeken 'bebek' reklamı

İsrail’de ünlü bir hastane anne karnındaki bebeği “geleceğin askeri” olarak betimleyen bir reklam filmi çekti.

Reklam filminde bebek fetus halindeyken askeri bere takıp selam verirken tasvir edildi.

Reklam sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Tel Aviv’deki Ichilov Hospital bünyesindeki Lis Maternity Hospital adlı hastanenin reklamı geçtiğimiz hafta İsrail'in ırkçı gazetelerinden Makor Rishon’da yayınlandı ve aynı günlerde sosyal medyada viral oldu.

Askeri bere takan ve asker selamı veren anne karnındaki fetüs posterinde ise “2038 Devlet Başkanlığı Mükemmellik Ödüllerinin Sahibi” yazıyordu.

Reklamın, Büyük Dönüş Yürüyüşü barışçıl gösterileri sırasında bebekler dahil onlarca Filistinli’nin şehit edildiği bir döneme denk getirilmesi ise tepki topladı.

Bazı İsrailliler bile Facebook üzerinden reklama dair tiksinti ve öfkelerini dile getirip, reklamın acilen kaldırılmasını talep etti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
İsrailReklamBebek
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