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İsrail'den Türkiye'ye karşı 1915 hamlesi

İsrail parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan 1915 olaylarının meclis gündemine alınmasını kararlaştırdı

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:38
İsrail'den Türkiye'ye karşı 1915 hamlesi

Sol eğilimli Merez Partisi Genel Başkanı Tamar Sandberg'ın parlamentoya bu konuda sunduğu öneri Çarşamba günü gerçekleşen oturumda oylandı. Sandberg oylama sonucunu Twitter hesabından duyurdu. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre oylamaya toplam 120 milletvekilinden sadece 16'sı katıldı.

Oylamaya katılan milletvekillerinin sadece ikisinin hükümet kanadında yer aldığı belirtildi. 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasının meclis gündemine alınması önerisi 16 oyla kabul edildi. Öneriyle ilgili tartışmanın ne zaman gerçekleşeceği ise bilinmiyor.

İsrail parlamentosunda gerçekleşen oturum, İsrail Türkiye arasındaki diplomatik krizin tırmandığı bir dönemde yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ın talebi üzerine İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu ülkeden ayrıldı.
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