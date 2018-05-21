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'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'

Paraguay büyükelçiliğinin dün itibarıyla Kudüs'te açılmasına tepki gösteren Filistin Dışişleri Bakanlığı, 'atılan adım uluslararası kanunların ihlalidir' açıklamasında bulundu. FKÖ yetkilisi Aşravi ise, Arap Birliği, İİT ve Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelere "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerini kesmeleri" çağrısında bulundu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:13
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'

DIŞ HABERLER

ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay da Tel Aviv'deki büyükelçiliği dün resmen Kudüs'te törenle açıldı. Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu. Açılış törenine, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrailli bazı bakanlar katıldı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı. Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de İsrail'in kuruluş yılı olan Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 65'ten fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı. Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Filistin'den jet kınama

Filistin, ABD ve Guatemala'nın ardından Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın da Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "atılan adım uluslararası kanunların ihlali" olarak tanımlandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki gösterdi. Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, "Atılan bu sorumsuz adım, uluslararası kararlara yönelik açık bir ihlaldir" ifadesini kullandı.

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'e "kararından vazgeçmesi" çağrısında bulunan Aşravi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler ile uluslararası kanunlara saygı gösteren tüm devletlerden "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerini kesmelerini" istedi.

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