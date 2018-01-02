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İsrail Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiriyor

İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için artık parlamentoda en az üçte iki çoğunluk gerekiyor.

02 Ocak 2018 Salı 16:22
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İsrail Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs'teki işgali pekiştirme yönünde adımlar atıyor.

Şehrin demografisini değiştirmek için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, parlamentoda işgal altındaki topraklardan çekilme kararı alınmasını zorlaştıran bir yasa geçirdi.

Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek.

Knesset'in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, yeni yasanın aynı zamanda Kudüs'ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkanı sağladığı vurgulandı. Bu yasadan önce yasal olarak Kudüs'ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletme imkanı bulunmuyordu.

Koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Yahudi Evi partisi milletvekillerinden Şuli Moalem-Refaeli tarafından hazırlanan yasa tasarısının parlamentoda 51'e karşı 64 oyla kabul edildiği belirtildi.

Kudüs'te işgal yarım asırlık

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkent" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.01.2018 01:14
Anahtar Kelimeler:
Doğu KudüsKudüsFilistinİsrail
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