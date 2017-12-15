İsrail durmuyor! Canlı yayında vurdu...

ABD lideri Donald Trum'ın kameralar karşısına çıkarak ilan ettiği Kudüs kararı, Şili'den Japonya'ya kadar dünyayı sarstı.

Dün Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde Cuma namazı sonrasında gösteriler var. İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın çıkışında birçok Filistinli'yi gözaltına aldı. Ramallah'ta ise bir Filistinli gösterici İsrail askerleri tarafından vuruldu, olay sırasında televizyonlar canlı yayındaydı.

Olaya tanık olan gazeteciler, vurulan göstericinin ambulansa bindirildiğini ancak aracın hareket etmesine izin verilmediğini aktardı. İsrail polisi Kudüs’te de Cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen cemaate biber gazlı sprey sıkarak fiziksel müdahalede bulundu.

Onlarca İsrail askerinin gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı ve yaşananların sembolü haline gelen Fevzi Cuneydi'nin fotoğrafına benzer görüntüler yine yaşandı. Batı Şeria'da askerlerin eline geçen Filistinli bir çocuğun korkmuş halde ellerini havaya kaldırdığı görülüyor.

İsrail polisinden Kudüs'e yığınak

Geçen haftadan bu yana göstericileri biber gazı ve plastik mermilerle dağıtmayı deneyen İsrail, en az 77 Filistinli protestocuyu gözaltına aldı. Çarşamba günü Ramallah'taki gösteride yüzleri kefiye ve Filistin bayraklarıyla kapalı İsrail askerlerinin bazı eylemcileri gözaltına alması, büyük ses getirmişti.

Japonya'da Kudüs tepkisi

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump'a karşı çıkanlar, yalnızca Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde değil yeryüzünün birçok noktasında sokağa çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dün gerçekleşen protestoda 'Kudüs İsrail'in başkenti değildir' pankartlarını hem Japonlar hem de Filistinliler birlikte taşıdı.

Tokyo'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grubun eylemi sırasında polis güvenlik önlemleri aldı. Dünkü protesto gösterilerinin bir başka durağı, Endonezya ve Malezya. Cakarta'daki Amerikan Büyükelçiliği önündeki gösteride arbede yaşandı. Bariyerleri aşmaya çalışan protestocuları polis engelledi.

Malezya'da da başkent Kuala Lumpur'daki ABD Büyükelçiliği göstecilerin adresi oldu. Eski Başbakan Mahathir Muhammed, toplanan kalabalığa bir konuşma yaptı.