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İsrail Gazze'de çatışma istiyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, bu yıl Gazze ile 'şiddetli' çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:45
İsrail Gazze'de çatışma istiyor

İsrail basınında yer alan habere göre, Eizenkot, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle elektrik, su ve gıda maddelerinde yaşanan kriz nedeniyle Gazze ile çatışmaya girilebileceğini söyledi.

İsrail emniyet teşkilatı da geçen hafta, Gazze'deki duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filistin'de 2006 yılında yapılan seçimleri Hamas Hareketi'nin kazanmasının ardından İsrail, Gazze'ye ağır bir ambargo süreci başlatmıştı.

Öte yandan  İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 21 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 05.02.2018 19:03
Anahtar Kelimeler:
SavaşGazzeFilistinİsrail
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