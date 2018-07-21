İsrail Gazze'yi tankla vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bazı Filistinlilerin bu sabah telleri aşarak sınırın İsrail tarafına geçtiği belirtildi. Açıklamada, İsrail tarafına geçen Filistinlilerin tekrar Gazze'ye döndüğü belirtilirken, bu olay üzerine sınırda bulunan ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bir gözlem noktasının İsrail tankı tarafından vurulduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin Filistin tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Gazze'de dün 4 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında şehit olmuş, bir İsrail askeri de Gazze'den açıldığı ileri sürülen keskin nişancı ateşi sonucu ölmüştü. İsrail ordusu, önceki gün başlattığı hava saldırılarında Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu iddia etmişti. Artan gerginliğin ardından dün gece Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varılmıştı.

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