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İsrail Hamas'a ait 10 hedefi vurdu

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu

03 Haziran 2018 Pazar 17:23
İsrail Hamas'a ait 10 hedefi vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait 3 mevzide bulunan 10 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi. Hedefler arasında silah deposu ve üretim yeri ile bir de kışlanın bulunduğu iddia edilen açıklamada, hava saldırılarının Gazze'den atıldığı öne sürülen roketlere karşılık vermek için düzenlendiği ve gerginliğin tırmanmasından Hamas'ın sorumlu olduğu savunuldu. Hamas'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.İsrail savaş uçakları önceki gece de Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait iki askeri mevziiyi vurmuş, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştı.
AA

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