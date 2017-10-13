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İsrail Hamas-Fetih uzlaşısından rahatsız

İsrail, Hamas ile El Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasını kabul etmeleri için bazı ön koşullarının olduğunu belirterek, uzlaşıdan rahatsızlığını gösterdi.

13 Ekim 2017 Cuma 17:21
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İsrail Hamas-Fetih uzlaşısından rahatsız

İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Hamas arasında varılan anlaşmanın 'İsrail'in tanınması ve Hamas'ın silahsızlandırılması' şartlarını içermesi gerektiği belirtildi.

Hamas'ın elinde tutulduğu belirtilen İsrailli siviller ve İsrail askerlerinin naaşlarının teslim edilmesi gerektiği şartının da yer aldığı açıklamada "Tünel kazamayı sürdürmek, füze üretmek ve İsrail'e yönelik terör saldırıları başlatmak Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartları ve ABD'nin diplomatik süreci yenileme çabaları ile uyumlu değil.

İsrail bu şartların yerine getirilmesini ve Hamas'ın elinde acımasızca tutulan İsrailli siviller Avra Mengistu ve Hişam a-Said'in acilen serbest bırakılmasını ayrıca İsrail askerleri Oron Şaul ve Hadar Goldin'in naaşlarının teslim edilmesini istiyor. Hamas silah bırakmadıkça ve İsrail'in yok edilmesi çağrısını sürdürdükçe İsrail, Gazze'deki tüm terörist faaliyetlerden Hamas'ı sorumlu tutacak.

İsrail bu şartları içermeyen tüm uzlaşılara karşıdır" dendi. Netanyahu Twitter hesabından ise daha sert ifadeler kullandığı bir açıklama yaptı. "Komşularımızla barış yapmaktan daha fazla istediğimiz bir şey yok ancak Hamas ve Fetih arasında yapılan anlaşma bu barışa ulaşmayı daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
İsrailHamasFetihUzlaşı
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