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İsrail Hindistan'a uzandı

Hindistan ve İsrail arasında savunma, teknoloji, enerji, havacılık, güvenlik ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalandı.

16 Ocak 2018 Salı 15:10
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İsrail Hindistan'a uzandı

İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasında yeni bir çağ başladığını söyledi.

Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Başbakan Narendra Modi başkent Yeni Delhi'de bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.

Modi, İsrailli savunma şirketlerinin ülkesinde yatırım yapmasını istediğini ifade ederek, iki ülkenin ortaklıklarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Netanhayu, iki ülkenin, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek için birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını belirtti. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, her iki tarafın 5 yıllık ortak çalışma planı üzerine yoğunlaştıkları ifade edildi.

Şalom gazetesinin aktardığına göre de Netanyahu şunları söyledi: "İsrail ile Hindistan arasında yeni bir çağın başlangıcı aslında Modi’nin İsrail’i ziyaret etmesiyle başlamıştır. O günden bu yana her iki taraf da işbirliğini daha da ileri götürmek için büyük bir arzu ile çalışmakta."

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Anahtar Kelimeler:
İsrailHindistan
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