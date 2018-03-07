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İsrail hükümetinin içi karıştı

İsrail'in 6 partili koalisyon hükümetinde zorunlu askerlik hizmeti ve 2019 bütçesine ilişkin yaşanan tartışmalar giderek alevleniyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:31
İsrail hükümetinin içi karıştı

İsrail'de giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden iki partinin, 2019 bütçesini onaylamak için "Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının parlamentodan geçmesini şart koşması" koalisyonda krize neden oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam ederken şimdi de ülkenin gündemine altı partili koalisyon hükümeti içerisindeki "zorunlu askerlik" tartışmaları oturdu. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla köşeye sıkışan Başbakan Netanyahu'ya, bir çıkış yolu olarak erken seçim istediği ve koalisyondaki söz konusu krizi bu yönde kullandığı yönünde suçlamalar yöneltiliyor.

 Netanyahu ise bu suçlamaları reddederek seçimlerin 2019'da vaktinde yapılmasını hedeflediğini söyledi. Bununla birlikte Netanyahu, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti. 

Son günlerde yapılan anketlere göre, İsrail parlamentosunda (Knesset) 30 milletvekiliyle temsil edilen Netanyahu'nun partisi Likud, en az 29 milletvekili kazanma ihtimali ile yine birinci parti gözüküyor. Bu sonuçların Netanyahu'yu erken seçim kararı alma konusunda cesaretlendirdiği ifade ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrailKoalisyonBütçeNetanyahuYolsuzluk
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