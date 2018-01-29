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İsrail iki binayı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait inşaat halindeki iki binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:13
İsrail iki binayı yıktı

Filistin yönetimine bağlı "Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Heyeti" yetkilisi Hasan Bureyciyye, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Cala beldesinin Bir Avna bölgesinde Filistinlilere ait inşaat halindeki iki binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Bureyciyye, yıkılan iki binanın Kudüs ve Beytüllahim arasında yer alan Ayrım Duvarına yakın olduğunu kaydetti. Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinBatı Şeria
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