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İsrail'in hedefi işte bu!

İsrail'deki ABD Büyükelçisi David Friedman'a bir yardım kuruluşu çalışanı tarafından "Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösteren" fotoşoplu Kudüs fotoğrafı hediye edildi. Büyükelçi Friedman'ın hediyeyi alırken gülümsediği görülen fotoğraf sosyal medyada yayıldı, hem bu gülümseme hem de söz konusu fotoşoplu Kudüs fotoğrafı büyük tepki çekti

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:54
İsrail'in hedefi işte bu!

DIŞ HABERLER

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı tepkilere neden oldu. İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, "Achiya" adlı yardım kuruluşunun bir çalışanı Friedman'a İsrail'in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada fotoşopla Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen Kudüs fotoğrafı hediye etti. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta, Büyükelçi Friedman'ın tepkilere neden olan fotoğrafı alırken gülümsediği görülüyor.

"Skandal" fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Friedman'ın "yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu" belirtildi. Fotoğrafın Friedman'ın önüne tutuşturulduğu ve o anda söz konusu değişiklikten haberdar olmadığı öne sürülen açıklamada, ABD'nin Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosunun korunmasına bağlı olduğu kaydedildi.

'Fotoğraf her şeyi açıklıyor'

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor" ifadesini kullandı.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, yaşananların dini çatışmaya dönüştürülmeye çalışıldığına dikkati çeken Ureykat, "Arap ve İslam dünyasından El Aksa Camisi ve Haremi Şerif'in büyüklüğüne layık tepkiler gelmeden daha ne kadar ABD'nin bu alçak saldırıları devam edecek?" diye sordu.
 

Anahtar Kelimeler:
İsrail
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