Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102651
ALTIN
147.170
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7842
EURO
4.1945

İsrail işgalin 50'nci yılını kutladı

İsrail, Çarşamba günü Batı Şeria’nın işgalinin 50’nci yıl dönümünü kutladı. Kutlama işgal altındaki Batı Şeria topraklarında inşa edilen ilk İsrail yerleşim birimi Guş Etzion'da yapıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 17:21
10 Okunma
İsrail işgalin 50'nci yılını kutladı

Kutlamaya İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yaklaşık 5 bin davetli konuk katıldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kutlamada yaptığı konuşmada yerleşim birimi sakinlerine seslendi ve bir daha çekip gitmek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Netanyahu, "İsrail topraklarında" kimsenin yerinden-yurdundan edilmeyeceği ya da köklerinden uzaklaştırılmayacağını söyledi.

Netanyahu bu konuşmayı yaptığı esnada ise kutlama alanına yakın bir alanda yasadışı inşa edilen bir yerleşim biriminin sakinleri,  Filistin özel arazisi üzerine inşa edilmiş evleri için verilen mahkemenin yıkım kararını protesto etti. Göstericiler ellerindeki "Bugün vaat, yarın yıkım" dövizleri ile hükümete tepki gösterdi.

Birleşmiş Öte yandan Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimlerindeki inşaatları geçici olarak sınırlandırmaya karar verdiği belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin yöneticilerini Kudüs'teki ofisinde kabul etti. Kabulde açıklamalarda bulunan Netanyahu, "İsrail, ileride ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerindeki herhangi bir projeye yönelik kınama açıklamalarının önüne geçmek için Washington'a verdiği söze bağlı kalmalı" dedi. İsrail'in 3 ay gibi bir zaman için, sınırlandırma yaptığı gözlendi. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İsrailIşgalBatı ŞeriaGuş EtzionTürkiyeHaaretz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim