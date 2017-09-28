İsrail işgalin 50'nci yılını kutladı

Kutlamaya İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yaklaşık 5 bin davetli konuk katıldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kutlamada yaptığı konuşmada yerleşim birimi sakinlerine seslendi ve bir daha çekip gitmek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Netanyahu, "İsrail topraklarında" kimsenin yerinden-yurdundan edilmeyeceği ya da köklerinden uzaklaştırılmayacağını söyledi.

Netanyahu bu konuşmayı yaptığı esnada ise kutlama alanına yakın bir alanda yasadışı inşa edilen bir yerleşim biriminin sakinleri, Filistin özel arazisi üzerine inşa edilmiş evleri için verilen mahkemenin yıkım kararını protesto etti. Göstericiler ellerindeki "Bugün vaat, yarın yıkım" dövizleri ile hükümete tepki gösterdi.

Birleşmiş Öte yandan Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimlerindeki inşaatları geçici olarak sınırlandırmaya karar verdiği belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin yöneticilerini Kudüs'teki ofisinde kabul etti. Kabulde açıklamalarda bulunan Netanyahu, "İsrail, ileride ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerindeki herhangi bir projeye yönelik kınama açıklamalarının önüne geçmek için Washington'a verdiği söze bağlı kalmalı" dedi. İsrail'in 3 ay gibi bir zaman için, sınırlandırma yaptığı gözlendi. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu. DIŞ HABERLER