İsrail iyice azdı

Canı çektğinde Suriye'yi bombalayan, Filisitinliri tutuklayıp, evlerini yıkan, gerekirse bombalayan İsrail, bu kez Irak'ı hedef alacağını ima etti . İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Suriye'de yaptıkları gibi Irak'ta da İran'a ait olan askeri hedefleri vurabileceklerini" söyledi. Kudüs'teki bir konferansta konuşan Liberman, "Suriye'de olan her şeyi kesinlikle izliyoruz.

İran'ın tehditleriyle ilgili olarak ise kendimizi Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bunu da açıkça söylemek lazım" dedi. Liberman bu eylemlerin Irak'ı da kapsayıp kapsamayacağı sorusuna da şu cevabı verdi: "İran'ın her türlü tehdidiyle mücadele edeceğimizi söylüyorum, tehdidin nereden geldiği önemli değil." İran'ın Irak'taki Şii milislere füze teknolojisi ve bilgisi naklettiğini ileri sürmüştü. İddialara cevap veren Irak Dışişleri Bakanlığı ise bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını vurgulamıştı. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

AA