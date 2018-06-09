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İsrail katliama devam ediyor

Altı Gün Savaşı'nın yıldönümünde İsrail'in Gazze sınırında meydana gelen şiddet olaylarında 4 Filistinli hayatını kaybetti. BM Genel Kurulu da Çarşamba günü acil toplanıyor

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:43
İsrail katliama devam ediyor

İsrail'in Gazze sınırında Cuma günü toplanan Filistinlilerin protesto gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Filistin kaynaklarına göre İsrail polisinin açtığı ateş sonucu dört Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında 15 yaşında bir Filistinlinin de bulunduğunu belirtti.

Meydana gelen şiddet olaylarında 117'si ayağından olmak üzere 618 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında beş ayrı noktada toplandığını ve göstericilerin lastik yakarak İsrail tarafına patlayıcı madde fırlattığını aktardı. Ordunun açıklamasında "terörist" ifadesi kullanılarak Filistinlilerin askerlere ateş açtığı ve bir askerin açılan ateşten etkilendiği iddia edildi.

Ancak ordunun açıklamasında yaralılarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklamada İsrail askerlerinin huzursuzluğa yol açan şiddet olaylarına uygun yanıtı verdiği savunuldu. Büyük Dönüş Yürüyüşü Ulusal Komitesi Cuma günü "Milyonluk Kudüs" eylemleri için çağrıda bulunmuştu. Gösteriler Doğu Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edildiği Altı Gün Savaşı 51'inci yıldönümü nedeniyle düzenlendi. Filistinliler, Gazze'deki gayrimeşru İsrail ablukasının kaldırılması ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi talebiyle 2 ayı aşkın bir süredir İsrail sınırında gösteriler düzenliyor.

Özellikle cuma günleri katılımın yoğun olduğu gösterilerde Filistinliler lastik yakarak İsrail keskin nişancılarından korunmaya çalışıyor. Her yaştan Filistinlinin destek verdiği gösteriler açık hava hapishanesine dönen Gazze'deki halkın özgürlük umudu olarak görülüyor. İsrail askerlerinin göstericilere karşı gerçek mermiyle ateş açma da dahil olmak üzere uyguladığı orantısız güç kullanımına rağmen binlerce Filistinli özgürlüklerini kazanmak ve seslerini dünyaya duyurmak umuduyla başlattıkları barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor. Filistinlilerin özgürlük sloganlarına, İsrail askerleri gerçek mermiyle cevap veriyor.
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