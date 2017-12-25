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İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor

İsrail’in işgal ettiği Doğu Kudüs’te 300 bin yeni ev yapma planına sert bir şekilde tepki gösteren Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in hedefinin Kudüs’ü çevresindeki Filistin beldelerinden ayırmak ve “işgal devletine” ilhak etmek olduğunu açıkladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:10
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İsrail, Kudüs'ü ilhaka hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarıyı oylanmış, 128 ülkenin oylarıyla tasarı kabul edilmişti.

9 ülke ABD'nin kararını desteklerken, 35 ülke ise çekimser kalmıştı. Bu karardan sonra başta Türkiye olmak üzere pekçok ülkeden ABD'ye 'kararını geri al' çağrısı yapılmıştı.

İşgal ettiği Doğu Kudüs’te 300 bin yeni konut inşa etme planını önceki gün açıklayan İsrail, BM'deki kararına rağmen, adeta rest çekti. İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, “İsrail’in (sözde) başkenti birleşik Kudüs’ün topraklarında konut inşa etme” adı altında 300 bin yeni konut planını önceki gün açıkladı.

İsrail’in yeni konutları hangi Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edeceği bilgisi verilmeyen açıklamada, söz konusu planın İsrail hükümetinin daha önce açıkladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs’ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs’e bağlanmasını öngören “Büyük Kudüs” planının bir  parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Trump’ın kararı uygulanıyor

300 bin yeni konut inşa etmeyi planladığını açıklayan İsrail'e tepki gösteren Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in söz konusu planının ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’e ilişkin kararının uygulanması anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in hedefinin Kudüs’ü çevresindeki Filistin beldelerinden ayırmak ve “işgal devletine” ilhak etmek olduğu vurgulanarak, “Bu sömürgeci cüret, Trump’ın Kudüs kararı olmasaydı olamazdı. İşgal devletinin Filistin halkına, toprağına ve mukaddesatına yönelik atacağı her adım ve işleyeceği ihlallerden Trump ve yönetimi sorumludur” ifadesi kullanıldı.

 Arap ve İslam dünyasına, Filistin halkına destek çağrısı yapılan açıklamada, Kudüs’teki Filistinlilerin tutunmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Kudüs kararından 3 hafta sonra…

Galant’ın bu açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü  “İsrail’in başkenti” olarak tanımasından 3 hafta sonra yapılması dikkat çekti.

Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, 20 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde de 10 bin Yahudi’nin iskân edileceği 3 yeni Yahudi yerleşim birimi kuracağını açıklamıştı.

Netanyahu hükümeti, son dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail, 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı  Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurdu.

Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimci ikamet ediyor. İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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