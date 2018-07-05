İsrail Kudüs'ü koparmayı amaçlıyor

İsrail yönetimi, hem işgal altındaki Doğu Kudüs ile Filistin'in diğer bölgeleri arasındaki fiziki bağlantıyı koparmak hem de Tel Aviv'den Eriha'ya kadar uzanan yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri blokunu birleştirmek amacıyla Kudüs'ün doğusundaki Bedevi Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesini yıkmaya hazırlanıyor.

İsrail, uzun yıllardır adım adım yürüttüğü Batı Şeria'yı işgal planıyla zorla yerlerinden ettiği Filistinlilerin topraklarına yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşa ediyor. Tel Aviv yönetimi, 1967'de yaşanan Altı Gün Savaşının ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, kanunlara aykırı Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeye başladı. Bugün itibarıyla Batı Şeria'da 250'ye yakın illegal Yahudi yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda 400 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

İsrail'in Yahudi yerleşim yeri inşa etmek için son hedefi ise Han el-Ahmer bölgesi. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında kritik bir öneme sahip bölgede yer alan Han el-Ahmer'de, İsrail'in 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirdiği Bedevi Filistinli aileler yaşıyor. Nüfusu 190 olan Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden "Filistinlilerin çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

İsrail yönetimi, 1999'da aldığı kararla Han el-Ahmer bölgesine Yahudi yerleşim yeri kurulmasını onaylamasına rağmen uluslararası tepkiler nedeniyle bu planı uzun bir süredir rafta tutuyordu.

Filisitinlileri zor günler bekliyor

İsrail yıkımdan vazgeçmez ise Han el-Ahmer halkını zor günler bekliyor. Zira hayvancılıkla geçimini sağlayan bu kişilerin ne gidebilecekleri bir evi ne de yeni bir ev inşa edecek arazileri bulunuyor. Yıkım tehdidi nedeniyle köy halkı endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

İsrail'in evlerini yıkarak kendilerini yerlerinden etmesinden ciddi endişe duyduklarını dile getiren Han el-Ahmer sakinlerinden Faysal ed-Dahuk, "Kadın ve çocuklar korkuyor ancak bizler beklemeye devam edeceğiz. Aktivistlerin dayanışma amacıyla nöbet tutmaları bize topraklarımızı savunma konusunda güç veriyor. Bizler yalnız değiliz, Filistin Devletinin başkenti Kudüs kapılarındaki varlığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA