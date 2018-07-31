İsrail, Lübnan ordusunun uyarılarını dinledi

Lübnan Ordusu, İsrail'in sınır hattındaki faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada UNIFIL'e çağrıda bulundu. İsrail ordusunun Mavi Hat'tı baypas ettiğinin altını çizen Lübnan Ordusu, UNIFIL'den İsrail ordusunun Kefer Kela beldesindeki faaliyetlerini durdurmasını istedi. Lübnan merkezli El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan ordusunun UNIFIL'e yaptığı çağrıdan sonra İsrail ordusu, Kefer Kela beldesindeki duvar inşaatını durdurdu.

El Meyadin televizyonuna konuşan UNIFIL Sözcüsü Andrea Tanti, Kefer Kela beldesinde yaşanan gelişmelerden dolayı İsrail ile Lübnan arasında temas kurduklarını belirtti. Sözcü Andrea Tanti, UNIFIL gülerinin sınır bölgesinde devriye gezdiğini ve sınır gölgesinde durumun sakin olduğunu söyledi. Sözcü Tanti, sınır bölgesinde Siyonist rejim tarafından inşa edilen duvarla ilgili ciddi çözüm arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.