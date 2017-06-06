İsrail, Mısır’a atom bombası atacakmış

Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nin internet sitesinde yayınlanan belgelere göre ‘Shimshon Operasyonu' veya İbranice 'Samson' adı verilen plan, İsrail'in 6 gün içinde zafer kazanmasından dolayı hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Planın detaylarına göre İsrail, Sina Yarımadası'ndaki bir dağın tepesinde nükleer silahı kullanmayı düşünüyordu. Bunun yanı sıra yarımadaya yerleştirilmek istenen nükleer silahın, başbakanın emri doğrultusunda patlatılması planlanıyordu. İsrail'in nükleer geçmişini araştıran tarihçi Avner Cohen'in 1999'da yaptığı röportaj serisinde Yaakov, planı detaylı bir şekilde anlattı. Cohen'in yaptığı röportajın ses kayıtlarına göre Yaakov, "Bir düşmanınız var ve sizi denize fırlatacağını söylüyor. Ona inanıyorsunuz. Onu nasıl durdurursunuz? Korkutarak. Eğer onu korkutabilecek bir şeyiniz varsa, korkutursunuz" ifadelerini kullandı. Atom bombasının patlatılmasının planladığı ve Sina Yarımadası'nın doğusunda bulunan dağ, Mısır'ın büyük askeri tesisi Abu Ageila'ya da 20 kilometre uzaklıktaydı. Dağ ile Mısır halkının bulunduğu bölgelere bakıldığında, operasyonun amacının büyük bir hasar vermekten ziyade korkutma amaçlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. DIŞ HABERLER