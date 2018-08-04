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İsrail o tekneye de müdahale etti

İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla İsveç'ten yola çıkan "Özgürlük" adlı tekneyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:35
İsrail o tekneye de müdahale etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan bir tekneyi durdurduğu" belirtildi. Durdurulan teknenin uluslararası hukuka uygun şekilde alıkonulduğu iddia edilen açıklamada, "Gemide bulunanlara, ablukayı kırmaya çalıştıkları belirtilerek insani yardımları Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye yönlendirebilecekleri iletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin operasyonu herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladığına vurgu yapılarak, geminin ülkenin güneyindeki Aşdod Limanı'na çekildiği aktarıldı. Öte yandan alıkonulan teknenin bağlı bulunduğu Özgürlük Filosu'nun resmi sayfasından yapılan açıklamada ise dün akşamdan bu yana tekneyle irtibatın kesildiği belirtildi. Tekneyle en son Gazze Limanı'na yaklaşık 40 deniz mili uzaklıkta irtibatın sağlandığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin tekneye müdahale edebileceğinden endişe duyulduğu kaydedilmişti.

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan ve İsveç bayrağı asılı Özgürlük teknesinde ikisi gazeteci olmak üzere 5 ülkeden 12 kişi bulunuyor. İsrail geçen hafta pazar günü de Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla Norveç'ten yola çıkan yine Özgürlük Filosuna ait bir tekneye müdahale etmişti. Aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişinin bulunduğu tekne, Gazze Limanı'dan yaklaşık 49 deniz mili uzaklıkta durdurularak Aşdod Limanı'na çekilmişti.
AA

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