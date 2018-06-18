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İsrail öldürmeye devam ediyor

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi vurarak şehit ettiği bildirildi

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:15
İsrail öldürmeye devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ahmed Ebu Hıdır (24) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu belirtti. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yazılı açıklamasında, beş Filistinlinin Gazze sınırında "güvenlik alt yapısını sabote etmeye" çalıştığını öne sürdü.

Adraee, bu sırada patlama meydana geldiğini ve bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti. Ayrıca İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen operasyonlarda "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla 13 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise gözaltı işlemlerinden 4'ünün Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleştiği ve gözaltına alınanlar arasında bir kızın da olduğu kaydedildi. Gözaltılarla ilgili Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Filistin Esirler Cemiyeti'nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
AA

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