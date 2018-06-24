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İsrail ordusunda uyuşturucu skandalı

İsrail ordusunda görev yapan askerlerin yarıdan fazlasının geçen yıl en az bir defa uyuşturucu madde kullandığı bildirildi

24 Haziran 2018 Pazar 16:03
İsrail ordusunda uyuşturucu skandalı

İsrail Uyuşturucuyla Mücadele Kurumunun (IADA) araştırmasına göre, İsrailli askerler arasında uyuşturucu kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Araştırmada, geçen yıl İsrail ordusunda görev yapan askerlerin yüzde 54.3'ünün en az bir defa uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. Son bir ayda içinde uyuşturucu madde kullanan askerlerin oranının ise yüzde 40'tan fazla olduğu ifade edildi.

IADA, geçen yıl İsrail askerleri arasında uyuşturucu kullanımının 2009'a göre yüzde 11 artış gösterdiğine dikkati çekti. İsrail ordusundaki askerlerin uyuşturucu kullanımı geçen yıla kadar suç kabul ediliyor ve hapis cezası da dahil olmak üzere bazı cezalar uygulanıyordu.

Ancak İsrail ordusu Ocak 2017'den itibaren bu yasağı esneterek, askerlerin görev yaptıkları üslerin dışında 5 defadan fazla olmamak üzere uyuşturucu kullanımına hapis cezası yerine disiplin cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Uzmanlar, bu kararın hem uyuşturucu kullanan askerlere karşı yürütülen soruşturmaların yol açtığı maddi yükten kurtulmak hem de askerlere ikinci bir şans vermek için alındığını dile getiriyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 25.06.2018 02:30
Anahtar Kelimeler:
İsrailİsrail Askerleri
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