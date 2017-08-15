İsrail polisi Filistinli lideri gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddia edilen Şeyh Salah'ın Ummul Fehim'deki evine gece saatlerinde baskın düzenlendi. Şeyh Salah'ın, İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "(1948 Filistin İslami Hareketi Kasım 2015'te) yasa dışı ilan edildikten sonra bu kışkırtıcı kişi (Şeyh Salah) kalabalıklara birçok kez hitap etmiş ve sözleri İsrail medyası tarafından alıntılanmıştır. Bu sözleri hareketin dünya görüşüyle bağlantılıdır. Yapılan incelemenin ardından bu sözlerden bazılarının suç oluşturduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. AA