Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
191.226
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3735
EURO
5.6540

İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı

Aksa zaferinin 1. yıl dönümünde Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal eden onlarca İsrail polisinin saldırısında yaralanan Filistinliler oldu. İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı

27 Temmuz 2018 Cuma 14:58
İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisi, Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında bulunan İsrail polisleri cuma namazı çıkışında cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa” şeklinde sloganlar attı.

Aksa zaferinin 1. yıl dönümünde Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal eden onlarca İsrail polisinin saldırısında şu ana kadar 2 Filistinli yaralandı. İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı. Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık verdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler geçen sene 25 Temmuz'da kaldırılmıştı. Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş, başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail ordusu bir beldenin girişlerini kapattı

İsrail ordusunun, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir askeri güç, Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesine baskın düzenleyerek, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı düzenleyen Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf'un (17) evinde arama yapmaya başladı.

Baskın üzerine beldede çıkan olaylarda İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. İsrail ordusu daha sonra beldeyi abluka altına alarak beldenin girişlerini toprak engellerle kapattı.

Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf, önceki gün İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü. Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri dün sabah ölmüştü.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İsrailMescidi AksaFilistinGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moro Müslümanları özerklikten memnun
Moro Müslümanları özerklikten memnun
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı
Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı
İran'dan sanal para hamlesi
İran'dan sanal para hamlesi
Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk
Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk
Avrupa'da rekor sıcaklıklar
Avrupa'da rekor sıcaklıklar
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim