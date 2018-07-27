İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı

İsrail polisi, Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın batı kısmındaki El Meğaribe (Fas) kapısında bulunan İsrail polisleri cuma namazı çıkışında cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

El Meğaribe kapısı önünde toplanan yüzlerce Filistinli, "Canımız, kanımız sana feda ey Aksa” şeklinde sloganlar attı.

Aksa zaferinin 1. yıl dönümünde Mescid-i Aksa’nın hürmetini ihlal eden onlarca İsrail polisinin saldırısında şu ana kadar 2 Filistinli yaralandı. İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı. Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık verdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler geçen sene 25 Temmuz'da kaldırılmıştı. Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e gelmiş, başta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açmış ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmişti.

İsrail ordusu bir beldenin girişlerini kapattı

İsrail ordusunun, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin ölmesi üzerine Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Kuber beldesinin girişlerini kapattığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir askeri güç, Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesine baskın düzenleyerek, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırıyı düzenleyen Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf'un (17) evinde arama yapmaya başladı.

Baskın üzerine beldede çıkan olaylarda İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. İsrail ordusu daha sonra beldeyi abluka altına alarak beldenin girişlerini toprak engellerle kapattı.

Filistinli genç Muhammed Tarık Yusuf, önceki gün İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle vurularak öldürülmüştü. Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri dün sabah ölmüştü.