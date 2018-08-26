İsrail polisinden çocuklara bile rahat yok

Gözaltına Alınan Kudüslülerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, İsrail polisinin, Kudüs'ün doğusundaki El-İsaviyye beldesindeki Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediğini belirtti.

Asab, baskında 5 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade ederek, İsrail polisinin Mescid-i Aksa çıkışındaki kontrol noktasında da 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Şifa Ebu Ğaliye'yi gözaltına aldığını ifade etti. Kudüs Medya Merkezi Müdürü Muhammed es-Sadık da İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Şufat Mülteci Kampındaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısına giden yolların bakım çalışması bahanesiyle 5 günlüğüne kapatıldığı kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.