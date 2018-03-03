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İsrail polisinin gözü dönmüş

İsrail sınır polisi işgal altındaki Batı Şeria'da kucağında bebek bulunan Filistinli bir anne ve yanındaki eşinin üzerine göz yaşartıcı bomba atarken görüntülendi

03 Mart 2018 Cumartesi 16:32
İsrail polisinin gözü dönmüş

Yeş Adit isimli İsrailli insan hakları kuruluşu tarafından yayınlanan bir videoda, Nablus kentinin Burin köyünde kucağında bebek olan bir annenin yanındaki kocasıyla birlikte yaklaşan İsrail askerlerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Bu esnada bir İsrail askeri bebekli çiftin üzerine doğru göz yaşartıcı gaz bombası fırlatıyor.

İsrail sınır polisinin gaz bombası attığı esnada çiftin askerlere arkasının dönük olduğu ve bir tehlike oluşturmadıkları dikkati çekiyor. Cuma günü yakınlardaki gayrimeşru bir Yahudi yerleşim yerinden gelen bazı yerleşimcilerin Burin'e zorla girmeye çalışması üzerine protesto gösterisi düzenlendiğini belirten Filistinli köylüler, İsrail sınır polisinin bebekli çiftin üzerine gaz bombası fırlatması hadisesinin de bu esnada gerçekleştiğini ifade etti.

Yerel basınında çıkan alan haberlere göre İsrail polisi, söz konusu videonun "olayın tamamını göstermemek için tırpanlandığını ve polislerin kaçan çiftin kucağında bebek olduğunu göremediğini" iddia ederek kendini savundu. İsrail askerleri tarafından geçen hafta vurularak gözaltına alındıktan sonra şehit olan bir Filistinli ile ilgili ortaya çıkan görüntüler de işgal altındaki topraklarda yaşanan İsrail şiddetini gözler önüne sermişti.

Söz konusu görünülerde,Yasin es-Seradih isimli 33 yaşındaki Filistinlinin Eriha şehrinde İsrail askerleri tarafından kasık bölgesinden vurulduktan sonra yerde yatarken tekmelendiğini, silahların dipçikleriyle defalarca darp edildiği görülüyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Sınır PolisiBatı ŞeriaBebekAnneGöz Yaşartıcı Bomba
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